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Новий закон не підвищить вартість української землі -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 лис, 2019 21:31
Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 13 листопада, Верховна Рада дала старт земельній реформі.
Дивися повний текст Новий закон не підвищить вартість української землі - експерт
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Додано: Сер 13 лис, 2019 21:31
земля даже подешевеет, как и газ дешевел с 2015-2019
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optyma33
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