Сьогодні, 13 листопада, Верховна Рада дала старт земельній реформі.
Дивися повний текст Новий закон не підвищить вартість української землі - експерт.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 21:31
Новий закон не підвищить вартість української землі -...
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Дивися повний текст Новий закон не підвищить вартість української землі - експерт.
Додано: Чет 14 лис, 2019 12:28
Зато новый закон заставит легализовать находящуюся у коекого в условной собственности землю. А в перспективе и платить за неё налог. Делать это не хотят, что и вызывает массовый наём профессиональных протестующих, и организацию майданов и прочих акций.
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