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Мінінфраструктури хоче втричі збільшити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 22:11
Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що в Міністерстві інфраструктури планують втричі збільшити аеромобільність українців – до 15%. Про це міністр сказав під час представлення програми дій уряду.
Дивися повний текст Мінінфраструктури хоче втричі збільшити \"авіамобільність\" українців
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Додано: Сер 13 лис, 2019 22:11
билеты должны быть дорогими, иначе инфрастуктура изначально будет убыточна... я конечно не смею перечить господину министру, но имхо его предложение не рабочее. а если проанализировать все исходные данные по стране, то и подавно..
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optyma33
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