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Вийшло оновлення Windows 10 November 2019 Update
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 лис, 2019 22:52
Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Microsoft почала розповсюдження останнього оновлення Windows 10 November 2019 Update на пристрої споживачів.
Дивися повний текст Вийшло оновлення Windows 10 November 2019 Update
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Додано: Сер 13 лис, 2019 22:52
никаких плюсов для перехода с Виндовс 7 на Виндовс 10 нету
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