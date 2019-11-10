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Вийшло оновлення Windows
10 November 2019 Update

Вийшло оновлення Windows 10 November 2019 Update
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 22:52

Вийшло оновлення Windows 10 November 2019 Update

Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Microsoft почала розповсюдження останнього оновлення Windows 10 November 2019 Update на пристрої споживачів.

Дивися повний текст Вийшло оновлення Windows 10 November 2019 Update.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 22:52

никаких плюсов для перехода с Виндовс 7 на Виндовс 10 нету
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 07:21

  yama написав:никаких плюсов для перехода с Виндовс 7 на Виндовс 10 нету

только полное отсутствие драйверной поддержки 7-ки в новый поколениях железа... вспоминаю, как не хотелось переходить с XP и как вяло бросали виндовс 98... ведь предыдущая версия всегда была легче и быстрее.... до поры.... 8)
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 08:44

Я был фанатом ХР и 7 . но после того как попробовал 10, все устройства перевёл на новую версию. Десятка реально быстрее, особенно это заметно на слабых устройствах. Кроме этого иногда для работы использую бесплатные приложения из магазина виндовс. на 7 такого доступа нет.
-Segey-
 
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