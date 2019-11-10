Корпорація Microsoft почала розповсюдження останнього оновлення Windows 10 November 2019 Update на пристрої споживачів.
Дивися повний текст Вийшло оновлення Windows 10 November 2019 Update.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 22:52
Вийшло оновлення Windows 10 November 2019 Update
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вийшло оновлення Windows 10 November 2019 Update.
Додано: Чет 14 лис, 2019 07:21
только полное отсутствие драйверной поддержки 7-ки в новый поколениях железа... вспоминаю, как не хотелось переходить с XP и как вяло бросали виндовс 98... ведь предыдущая версия всегда была легче и быстрее.... до поры....
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Додано: Чет 14 лис, 2019 08:44
Я был фанатом ХР и 7 . но после того как попробовал 10, все устройства перевёл на новую версию. Десятка реально быстрее, особенно это заметно на слабых устройствах. Кроме этого иногда для работы использую бесплатные приложения из магазина виндовс. на 7 такого доступа нет.
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