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Укроборонпром поставить
літак Ан-178 в Перу (фото)

Укроборонпром поставить літак Ан-178 в Перу (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 01:03

Укроборонпром поставить літак Ан-178 в Перу (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба держкомпанії.

Дивися повний текст Укроборонпром поставить літак Ан-178 в Перу (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 01:03

Ну,разве это не успех"попередников"?Да,у Победы много родственников,а неудача-сирота...
zinaidagershon
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:38

Сомневаюсь что Антонов в той форме которая позволяет произвести хотя бы 1 самолет.
Последние годы там одна говорильня а держаться за счет транспортных перевозок парком грузовых АНов произведенных еще при ссср
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 19:44

  blueiceua написав:Сомневаюсь что Антонов в той форме которая позволяет произвести хотя бы 1 самолет.
Последние годы там одна говорильня а держаться за счет транспортных перевозок парком грузовых АНов произведенных еще при ссср

Так, почитай прежде чем писать. У них уже стоят готовые фюзеляжи и даже частично собраны. У Антонова нет проблем с производством, у них проблема с пересертификацией самолета после замены российских комплектующих, которых там стояла даже больше, чем самом российском "Суперджете". Сертифицировать нужно как тысячи отдельных запчастей, так и изделие в целом. А это все деньги и очень много топлива.

Кроме того, западные комплектующие уже с сертификатами, но правительство все никак не урегулирует принятие европейских норм Украиной. По старому ГОСТу/ДСТУ нет смысла делать, чтобы потом снова это же проходить для европейского сертификата.

Короче, все проблемы не инженерного толка.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2019 11:16

myshapiton
Я как раз почитал и более того, даже вижу реальность.
Вы оперируете к фюзеляжу, н офюзеляж это же не самолет, у них даже от "Мрии" фюзеляж есть и что - за 30 лет так и остался фюзеляжем.
Похоже укравиастроение развалено уже окончательно и без россии ни на что не способно.
Так что поживем увидим.
blueiceua
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