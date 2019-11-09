Про це повідомляє прес-служба держкомпанії.
Дивися повний текст Укроборонпром поставить літак Ан-178 в Перу (фото).
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Додано: Чет 14 лис, 2019 01:03
Укроборонпром поставить літак Ан-178 в Перу (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укроборонпром поставить літак Ан-178 в Перу (фото).
Додано: Чет 14 лис, 2019 01:03
Ну,разве это не успех"попередников"?Да,у Победы много родственников,а неудача-сирота...
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:38
Сомневаюсь что Антонов в той форме которая позволяет произвести хотя бы 1 самолет.
Последние годы там одна говорильня а держаться за счет транспортных перевозок парком грузовых АНов произведенных еще при ссср
Додано: Вів 19 лис, 2019 19:44
Так, почитай прежде чем писать. У них уже стоят готовые фюзеляжи и даже частично собраны. У Антонова нет проблем с производством, у них проблема с пересертификацией самолета после замены российских комплектующих, которых там стояла даже больше, чем самом российском "Суперджете". Сертифицировать нужно как тысячи отдельных запчастей, так и изделие в целом. А это все деньги и очень много топлива.
Кроме того, западные комплектующие уже с сертификатами, но правительство все никак не урегулирует принятие европейских норм Украиной. По старому ГОСТу/ДСТУ нет смысла делать, чтобы потом снова это же проходить для европейского сертификата.
Короче, все проблемы не инженерного толка.
Додано: Чет 21 лис, 2019 11:16
myshapiton
Я как раз почитал и более того, даже вижу реальность.
Вы оперируете к фюзеляжу, н офюзеляж это же не самолет, у них даже от "Мрии" фюзеляж есть и что - за 30 лет так и остался фюзеляжем.
Похоже укравиастроение развалено уже окончательно и без россии ни на что не способно.
Так что поживем увидим.
Додано: Чет 21 лис, 2019 12:15
ЭТИ БАЙКИ МЫ СЛЫШИМ УЖЕ ЛЕТ 5. А итоги производства самолетов на Украине следующие -2015-ый -0 шт, 2016-ый -0 штук, 2017-ый- 0 штук, 2018-ый - 0 шт., 2019-ый - можно не продолжать.
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