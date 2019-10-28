Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
Дивися повний текст У разі зупинки транзиту газу економіка України може \"піти в мінус\" - Вітренко.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 09:59
У разі зупинки транзиту газу економіка України може...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У разі зупинки транзиту газу економіка України може \"піти в мінус\" - Вітренко.
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:00
Вот это и есть объективный показатель профессионализма менеджеров нафтогаза.Это вам не миллионные премии себе выписывать за еще не полученнын штрафы.Развалили и свели к нулю всё,что только было можно.Вот за такие результаты "работы"нужно садить в тюрьму.
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:25
Экономика украины еще с минуса после 1991 года еще и не выходила за последние 30 лет!
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