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У разі зупинки транзиту газу
економіка України може...

У разі зупинки транзиту газу економіка України може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 09:59

У разі зупинки транзиту газу економіка України може...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Дивися повний текст У разі зупинки транзиту газу економіка України може \"піти в мінус\" - Вітренко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:00

Вот это и есть объективный показатель профессионализма менеджеров нафтогаза.Это вам не миллионные премии себе выписывать за еще не полученнын штрафы.Развалили и свели к нулю всё,что только было можно.Вот за такие результаты "работы"нужно садить в тюрьму.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:35

Почему у пилотов самолёта, перевозящего сотню пассажиров парашютов нет, а у наших керманычей от коих зависят миллионы судеб, - есть?
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:06

Ну якщо судити по зарплатах чинуш та Нафтогазу то в Україні рай земний.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:35

Транзит оказывается "тянет" всю экономику страны? Т.е. определяет те самые 4% роста?
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 15:48

А что лично сделал "исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко", чтобы не было "прекращения транзита российского газа по территории Украины"?

Почему-то об этом он умалчивает.
yanyura
 
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