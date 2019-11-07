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Платний в'їзд до центру Києва - ініціатива від КМДА
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:11
Пропонуємо до обговорення:
Столиця повинна максимально використовувати всі жорсткі важелі впливу на порушників ПДР для того, щоб кияни та гості міста могли нормально пересуватися.
Дивися повний текст Платний в'їзд до центру Києва - ініціатива від КМДА
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