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Платний в'їзд до центру
Києва - ініціатива від КМДА

Платний в'їзд до центру Києва - ініціатива від КМДА
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:11

Платний в'їзд до центру Києва - ініціатива від КМДА

Пропонуємо до обговорення:
Столиця повинна максимально використовувати всі жорсткі важелі впливу на порушників ПДР для того, щоб кияни та гості міста могли нормально пересуватися.

Дивися повний текст Платний в'їзд до центру Києва - ініціатива від КМДА.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:11

Очень смешно, ни дороги, ни парко места не готовы к тому что бы за них приходилось еще и платить. Места под контролем само - парковщиков. Полиция и органы дорожного контроля не выполняет свой функционал, а люди должны платить! Сделайте достаточно парко мест и просто начните контролировать. Коррупция под носом, но зарабатывают не все кто только пришел к власти..)))
abramos_egor
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:36

А чиновники в свою кгга тоже будут платно въезжать или им льгоы предусмотрены как всегда?
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:45

  blueiceua написав:А чиновники в свою кгга тоже будут платно въезжать или им льгоы предусмотрены как всегда?

Странный вопрос...
Я еще большую сумятицу в ряды зрадофилов сейчас внесу: все официально проживающие "в центре" -- тоже бесплатно въезжать будут.
_hunter
 
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