Столиця повинна максимально використовувати всі жорсткі важелі впливу на порушників ПДР для того, щоб кияни та гості міста могли нормально пересуватися.
Дивися повний текст Платний в'їзд до центру Києва - ініціатива від КМДА.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 10:11
Платний в'їзд до центру Києва - ініціатива від КМДА
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Платний в'їзд до центру Києва - ініціатива від КМДА.
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:11
Очень смешно, ни дороги, ни парко места не готовы к тому что бы за них приходилось еще и платить. Места под контролем само - парковщиков. Полиция и органы дорожного контроля не выполняет свой функционал, а люди должны платить! Сделайте достаточно парко мест и просто начните контролировать. Коррупция под носом, но зарабатывают не все кто только пришел к власти..)))
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:36
А чиновники в свою кгга тоже будут платно въезжать или им льгоы предусмотрены как всегда?
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:45
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