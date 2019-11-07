Столиця повинна максимально використовувати всі жорсткі важелі впливу на порушників ПДР для того, щоб кияни та гості міста могли нормально пересуватися.
Дивися повний текст Платний в'їзд до центру Києва - ініціатива від КМДА.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 10:11
Платний в'їзд до центру Києва - ініціатива від КМДА
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Платний в'їзд до центру Києва - ініціатива від КМДА.
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:11
Очень смешно, ни дороги, ни парко места не готовы к тому что бы за них приходилось еще и платить. Места под контролем само - парковщиков. Полиция и органы дорожного контроля не выполняет свой функционал, а люди должны платить! Сделайте достаточно парко мест и просто начните контролировать. Коррупция под носом, но зарабатывают не все кто только пришел к власти..)))
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:36
А чиновники в свою кгга тоже будут платно въезжать или им льгоы предусмотрены как всегда?
Додано: Чет 14 лис, 2019 10:45
Додано: Чет 14 лис, 2019 16:22
болтуны...правый поворот с Крещатика на Шевченка запаркован, хотя там зеленая стрелка и поток мог бы двигаться. рядом стоит патрульная машина и всем пох. вы хотя бы с этим наведите порядок. за платный въезд они сразу взялись.
Додано: Чет 14 лис, 2019 16:35
те кого жаба душит заплатить найдут 1000 отговорок. Хорошо что еще Грету не приплели. кто вам что сделать должен, если вы покупали авто и понимали что ее негде ставить будет?
По сути в европе штраф за несанкционированную парковку даже в переулке, если машина не числится как местного жильца. про центр города и говорить нечего. а у нас изобретают велосипед, что налогоплательщики должны еще и автопарковки оплатить владельцу каждого ведра. Нет денег - езди на метро.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 16:47
_hunter
Вы пытаетесь нас убедить что чиновники кгга проживают в кгга и поэтому им бесплатный въезд?
Видимо Вы сами относитесь к этим "опекунам" и "попечителям" благосостояния киевлян.
Для начала научитесь правильно формулировать свои мысли.
Додано: Чет 14 лис, 2019 16:53
Слово _тоже_ вы там не заметили?..
Еще немного "зрады": комунальщики (а так же общественный транспорт) и спец-службы (скорая/пожарные/газ/водоканал/...) тоже будут въезжать бесплатно.
Додано: Чет 14 лис, 2019 17:20
Re: Платний в'їзд до центру Києва - ініціатива від КМДА
Зря вы ржете ! Это супер верное решение !
Надо развивать гражданский транспорт и пересаживать всех на метро\автобусы, а еще лучше электротранспорт и велосипеды к этому пришел весь цивилизованный мир для борьбы с пробками
А что сейчас хорошо ? Львов Утром в одну сторону 30 минут вечером в обратную сторону 1 час если не больше. Например во Львове 4 из 5 рабочих дней тянучка еще на подступах к центру города. И тут выбор либо 30 минут пешком либо час автобусом или авто, ну или 10 минут на велосипеде
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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