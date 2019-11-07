Платний в'їзд до центру Києва - ініціатива від КМДА

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 19:43
А то что Крещатик одна из ключевых артерий сейчас, никто не заметил? как её объехать? Как объехать Бассеейную? отож.. дорог нет, перекрывать или делать платным не возможно.... Может когда окружные будут вокруг ) тогда, можно будет что-то начать менять
Додано: П'ят 15 лис, 2019 00:06
Мне одному кажется что советников в кгга набрали из Новой Почты?
Те скоро посылки будут бантиками украшать, лишь бы бала струсить.
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