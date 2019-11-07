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Платний в'їзд до центру
Києва - ініціатива від КМДА

Платний в'їзд до центру Києва - ініціатива від КМДА
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 19:43

А то что Крещатик одна из ключевых артерий сейчас, никто не заметил? как её объехать? Как объехать Бассеейную? отож.. дорог нет, перекрывать или делать платным не возможно.... Может когда окружные будут вокруг ) тогда, можно будет что-то начать менять
alexander_khirhyalan
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 00:06

Мне одному кажется что советников в кгга набрали из Новой Почты?
Те скоро посылки будут бантиками украшать, лишь бы бала струсить.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:44

- очень поддерживаю. Центр Киева с машинами на тротуарах больше напоминает Мумбай, чем европейскую столица. У нас мэр казался почти немцем-европейцем а оказался дикарём-азиатом. Большое разочарование :(
maryanovsky
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:01

  alexander_khirhyalan написав:А то что Крещатик одна из ключевых артерий сейчас, никто не заметил? как её объехать? Как объехать Бассеейную? отож.. дорог нет, перекрывать или делать платным не возможно.... Может когда окружные будут вокруг ) тогда, можно будет что-то начать менять

Хрещатик по будням разрешить проходить тока транзитом, убрать все светофоры на нем, остановку запретить, выставить знак огр. скорости 120. На всех прилегающих улицах запретить стоянку на проезжей части, стоянку на широких тротуарах сделать по 1..2уе/час. :mrgreen:
Этааа, ну и каштаны мож хоть из фанэры зелёной понатыкивать, кучерявые :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<12
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