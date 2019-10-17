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Нові уразливості зв'язку 5G
дозволяють відстежувати...

Нові уразливості зв'язку 5G дозволяють відстежувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:29

Нові уразливості зв'язку 5G дозволяють відстежувати...

Пропонуємо до обговорення:
Зв'язок нового покоління 5G багато в чому швидше і безпечніше, ніж 4G. Однак нове дослідження демонструє, що воно також має уразливості, які можуть піддати ризику користувачів смартфонів.

Дивися повний текст Нові уразливості зв'язку 5G дозволяють відстежувати смартфони.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:29

Отслеживать можно даже простые кнопочные телефоны и 5 G здесь ни при чем!
blueiceua
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