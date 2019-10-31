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Дубілет розповів про нововведення
у боротьбі з рейдерством

Дубілет розповів про нововведення у боротьбі з рейдерством
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:42

Дубілет розповів про нововведення у боротьбі з рейдерством

Пропонуємо до обговорення:
Для боротьби з рейдерством і двофакторного захисту даних українським реєстраторам пропонують скористатися сервісом Google.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 11:42

Ідея правильна, але нічого абсолютно не поміняє! Головна рішення цієї проблеми це нормальні і реальні нари, для реєстраторів і поліції, слідчих, які ці справи ведуть чи не ведуть! Якщо 2 роки відомо що ключі стиряні, типу), нотаріус каже вкрали і протягом ДВОХ!!! років їх не відключають і ці ж ключі місяць в місяць незаконно продовжують переписувати чуже майно на інших людей! це при тому, що вже й реєстранта позбавили права це робити, флешка чудово працює далі... жесть
shlyocuk
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