Для боротьби з рейдерством і двофакторного захисту даних українським реєстраторам пропонують скористатися сервісом Google.
Дивися повний текст Дубілет розповів про нововведення у боротьбі з рейдерством.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 11:42
Дубілет розповів про нововведення у боротьбі з рейдерством
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дубілет розповів про нововведення у боротьбі з рейдерством.
Додано: Чет 14 лис, 2019 11:42
Ідея правильна, але нічого абсолютно не поміняє! Головна рішення цієї проблеми це нормальні і реальні нари, для реєстраторів і поліції, слідчих, які ці справи ведуть чи не ведуть! Якщо 2 роки відомо що ключі стиряні, типу), нотаріус каже вкрали і протягом ДВОХ!!! років їх не відключають і ці ж ключі місяць в місяць незаконно продовжують переписувати чуже майно на інших людей! це при тому, що вже й реєстранта позбавили права це робити, флешка чудово працює далі... жесть
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