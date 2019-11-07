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Більшість українців підтримують
запровадження касових...

Більшість українців підтримують запровадження касових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:21

Більшість українців підтримують запровадження касових...

Пропонуємо до обговорення:
60% стикалися з ситуацією, коли продавець не видавав жодного чеку за придбані товари або послуги

Дивися повний текст Більшість українців підтримують запровадження касових апаратів для ФОП (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:22

Вопросы можно сформулировать так, что и сами ФОПовцы поддержат этот закон. Главное голову правильно заморочить. Схемы большого бизнеса по выведению капитала и прижатия яиц мелкого и среднего бизнеса, это разные вещи.
А что там ответили по рынку земли? Тоже все согласны?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:31

Re: Більшість українців підтримують запровадження касових...

p_a_l написав:Вопросы можно сформулировать так, что и сами ФОПовцы поддержат этот закон. Главное голову правильно заморочить. Схемы большого бизнеса по выведению капитала и прижатия яиц мелкого и среднего бизнеса, это разные вещи.
А что там ответили по рынку земли? Тоже все согласны?


Верно, главное правильно сформулировать вопрос, например так:
Согласны ли вы лично платить 100 грн в месяц из за неминуемого повышения цен в результате сокращения конкуренции в пользу сетей и крупного бизнеса ?
Народ у нас расчетливый, вряд ли поддержали бы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:25

Re: Більшість українців підтримують запровадження касових...

  freeze написав:Верно, главное правильно сформулировать вопрос, например так:
Согласны ли вы лично платить 100 грн в месяц из за неминуемого повышения цен в результате сокращения конкуренции в пользу сетей и крупного бизнеса ?
Народ у нас расчетливый, вряд ли поддержали бы.

Что вы подразумеваете под повышением цен? Отсутствие возможности покупать контрабандный товар?
То есть, по вашему мнению, ситуация, когда у покупателя есть выбор - купить заведомо контрабандный товар или официал - нормальна?
Открою тайну: эти условные 100 покупатель платит в любом случае. Т.к. неоплаченные налоги с контрабанды - это украденные из нашего кармана деньги.
Если вы не в курсе, почти у всех производителей розничная цена на товар фиксированная для всех магазинов. И чем круче логистика у конкретного магазина, тем выше у магазина маржа, тем больше бонусов (беспл. доставка, кешбек, акции) магазин может предоставить покупателю. Это ведет к конкуренции. Конкуренция всегда благо для покупателя и стимул к развитию для продавца.
Продавцы контрабанды не несут ничего хорошего для страны в целом и должны исчезнуть.
se64plus
 
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