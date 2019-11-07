Більшість українців підтримують запровадження касових...

Додано: Чет 14 лис, 2019 13:25

freeze написав: Верно, главное правильно сформулировать вопрос, например так:

Согласны ли вы лично платить 100 грн в месяц из за неминуемого повышения цен в результате сокращения конкуренции в пользу сетей и крупного бизнеса ?

Народ у нас расчетливый, вряд ли поддержали бы. Верно, главное правильно сформулировать вопрос, например так:Согласны ли вы лично платить 100 грн в месяц из за неминуемого повышения цен в результате сокращения конкуренции в пользу сетей и крупного бизнеса ?Народ у нас расчетливый, вряд ли поддержали бы.

Что вы подразумеваете под повышением цен? Отсутствие возможности покупать контрабандный товар?То есть, по вашему мнению, ситуация, когда у покупателя есть выбор - купить заведомо контрабандный товар или официал - нормальна?Открою тайну: эти условные 100 покупатель платит в любом случае. Т.к. неоплаченные налоги с контрабанды - это украденные из нашего кармана деньги.Если вы не в курсе, почти у всех производителей розничная цена на товар фиксированная для всех магазинов. И чем круче логистика у конкретного магазина, тем выше у магазина маржа, тем больше бонусов (беспл. доставка, кешбек, акции) магазин может предоставить покупателю. Это ведет к конкуренции. Конкуренция всегда благо для покупателя и стимул к развитию для продавца.Продавцы контрабанды не несут ничего хорошего для страны в целом и должны исчезнуть.