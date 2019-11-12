60% стикалися з ситуацією, коли продавець не видавав жодного чеку за придбані товари або послуги
Дивися повний текст Більшість українців підтримують запровадження касових апаратів для ФОП (інфографіка).
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Додано: Чет 14 лис, 2019 12:21
Більшість українців підтримують запровадження касових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більшість українців підтримують запровадження касових апаратів для ФОП (інфографіка).
Додано: Чет 14 лис, 2019 12:22
Вопросы можно сформулировать так, что и сами ФОПовцы поддержат этот закон. Главное голову правильно заморочить. Схемы большого бизнеса по выведению капитала и прижатия яиц мелкого и среднего бизнеса, это разные вещи.
А что там ответили по рынку земли? Тоже все согласны?
Додано: Чет 14 лис, 2019 12:31
Re: Більшість українців підтримують запровадження касових...
Верно, главное правильно сформулировать вопрос, например так:
Согласны ли вы лично платить 100 грн в месяц из за неминуемого повышения цен в результате сокращения конкуренции в пользу сетей и крупного бизнеса ?
Народ у нас расчетливый, вряд ли поддержали бы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 14 лис, 2019 13:25
Re: Більшість українців підтримують запровадження касових...
Что вы подразумеваете под повышением цен? Отсутствие возможности покупать контрабандный товар?
То есть, по вашему мнению, ситуация, когда у покупателя есть выбор - купить заведомо контрабандный товар или официал - нормальна?
Открою тайну: эти условные 100 покупатель платит в любом случае. Т.к. неоплаченные налоги с контрабанды - это украденные из нашего кармана деньги.
Если вы не в курсе, почти у всех производителей розничная цена на товар фиксированная для всех магазинов. И чем круче логистика у конкретного магазина, тем выше у магазина маржа, тем больше бонусов (беспл. доставка, кешбек, акции) магазин может предоставить покупателю. Это ведет к конкуренции. Конкуренция всегда благо для покупателя и стимул к развитию для продавца.
Продавцы контрабанды не несут ничего хорошего для страны в целом и должны исчезнуть.
Додано: Чет 14 лис, 2019 14:09
se64plus
А як на рахунок контрабанди для великих продавців, їм можна?
Взагалі-то оподаткування і ефективність роботи митниці це трохи різні питання.
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
Додано: Чет 14 лис, 2019 14:29
Тут очень сложный и интересный вопрос, на самом деле.
Во-первых: налоги с этого товара уже уплачены по месту производства (и цена, соответственно, уже выше).
Во-вторых: для "технически сложных" устройств -- теряется гарантия, но падает и стоимость товара -- не все готовы платить за то, что (возможно) никогда не понадобится.
В третьих: все акцизы/пошлины на товары, не производимые локально (не имеющие аналогов) -- это, по факту, такие же "украденные из кармана деньги" -- но уже у конкретного покупателя.
Додано: Чет 14 лис, 2019 14:34
Додано: Чет 14 лис, 2019 14:43
Re: Більшість українців підтримують запровадження касових...
Прямо на 80 процентов бюджет состоит из ввозного НДС
Сказочников много стало
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 14 лис, 2019 14:49
Вы в принципе с кем разговариваете, сами с собой, что-то спрашиваете, сами на свой вопрос отвечаете, только тогда не надо меня цитировать в разговоре с самим собой.
Тайны мне не надо раскрывать, я еще в 1993 году был директором фирмы, занимающейся розничной торговлей, с тех пор из этого бизнеса не уходил.
Поэтому если вы где-то не в курсе, то могу просветить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 14 лис, 2019 20:29
Re: Більшість українців підтримують запровадження касових...
Это касается только товаров внутреннего производства.
Да, но есть одно несколько "но".
Не все задумываются о гарантии, для некоторых цена важнее, продавцы контрабаса дают всегда меньшую гарантию, что-то требовать от них нереально т.к. не дают ни чеков ни гарантиек, или дают подделки.
Нет, любые налоги/сборы идут в бюджет, а это наши с вами деньги, которые должны вернуться нам обратно. Насчет того, что воруют из бюджета, - разумеется. Но, мы же строим цивилизованную страну, вроде как. Рано или поздно это прекратится.
Не можна. Офіційні імпортери такими дрібницями не займаються. А великих продавців можна змусити працювати чесно, для того і вводиться кешбек. Так що, все в наших руках.
Але, якщо залишиться контрабанда, великі продавці навіть не зможуть конкурувати з продавцями контрабанди.
Мне показались странным ваши слова, и я вступил с вами в дискуссию, всего-то.
Мне всегда казалось, что профессионалы своего дела должны объективно оценивать ситуацию, стараться развивать, по возможности, свою отрасль, делиться опытом, давать советы. А не заниматься популизмом (это я в целом, а не бросаю камень в вашу сторону).
Я сам в бизнесе почти 20 лет, что мне только не приходилось вникать.
Поэтому я и распинаюсь на форуме, очерняя текущую налоговую систему, в частности единый налог, который является одним из трех якорей экономики.
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