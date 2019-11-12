RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Більшість українців підтримують
запровадження касових...

Більшість українців підтримують запровадження касових...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:21

Більшість українців підтримують запровадження касових...

Пропонуємо до обговорення:
60% стикалися з ситуацією, коли продавець не видавав жодного чеку за придбані товари або послуги

Дивися повний текст Більшість українців підтримують запровадження касових апаратів для ФОП (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91858
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:22

Вопросы можно сформулировать так, что и сами ФОПовцы поддержат этот закон. Главное голову правильно заморочить. Схемы большого бизнеса по выведению капитала и прижатия яиц мелкого и среднего бизнеса, это разные вещи.
А что там ответили по рынку земли? Тоже все согласны?
p_a_l
 
Повідомлень: 2386
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:31

Re: Більшість українців підтримують запровадження касових...

p_a_l написав:Вопросы можно сформулировать так, что и сами ФОПовцы поддержат этот закон. Главное голову правильно заморочить. Схемы большого бизнеса по выведению капитала и прижатия яиц мелкого и среднего бизнеса, это разные вещи.
А что там ответили по рынку земли? Тоже все согласны?


Верно, главное правильно сформулировать вопрос, например так:
Согласны ли вы лично платить 100 грн в месяц из за неминуемого повышения цен в результате сокращения конкуренции в пользу сетей и крупного бизнеса ?
Народ у нас расчетливый, вряд ли поддержали бы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13496
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3754 раз.
Подякували: 5537 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:25

Re: Більшість українців підтримують запровадження касових...

  freeze написав:Верно, главное правильно сформулировать вопрос, например так:
Согласны ли вы лично платить 100 грн в месяц из за неминуемого повышения цен в результате сокращения конкуренции в пользу сетей и крупного бизнеса ?
Народ у нас расчетливый, вряд ли поддержали бы.

Что вы подразумеваете под повышением цен? Отсутствие возможности покупать контрабандный товар?
То есть, по вашему мнению, ситуация, когда у покупателя есть выбор - купить заведомо контрабандный товар или официал - нормальна?
Открою тайну: эти условные 100 покупатель платит в любом случае. Т.к. неоплаченные налоги с контрабанды - это украденные из нашего кармана деньги.
Если вы не в курсе, почти у всех производителей розничная цена на товар фиксированная для всех магазинов. И чем круче логистика у конкретного магазина, тем выше у магазина маржа, тем больше бонусов (беспл. доставка, кешбек, акции) магазин может предоставить покупателю. Это ведет к конкуренции. Конкуренция всегда благо для покупателя и стимул к развитию для продавца.
Продавцы контрабанды не несут ничего хорошего для страны в целом и должны исчезнуть.
se64plus
 
Повідомлень: 115
З нами з: 11.01.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:09

se64plus
А як на рахунок контрабанди для великих продавців, їм можна?
Взагалі-то оподаткування і ефективність роботи митниці це трохи різні питання.
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
kmg
Аватар користувача
 
Повідомлень: 327
З нами з: 09.09.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:29

  se64plus написав:
  freeze написав:Верно, главное правильно сформулировать вопрос, например так:
Согласны ли вы лично платить 100 грн в месяц из за неминуемого повышения цен в результате сокращения конкуренции в пользу сетей и крупного бизнеса ?
Народ у нас расчетливый, вряд ли поддержали бы.

Что вы подразумеваете под повышением цен? Отсутствие возможности покупать контрабандный товар?
То есть, по вашему мнению, ситуация, когда у покупателя есть выбор - купить заведомо контрабандный товар или официал - нормальна?
Открою тайну: эти условные 100 покупатель платит в любом случае. Т.к. неоплаченные налоги с контрабанды - это украденные из нашего кармана деньги.
Если вы не в курсе, почти у всех производителей розничная цена на товар фиксированная для всех магазинов. И чем круче логистика у конкретного магазина, тем выше у магазина маржа, тем больше бонусов (беспл. доставка, кешбек, акции) магазин может предоставить покупателю. Это ведет к конкуренции. Конкуренция всегда благо для покупателя и стимул к развитию для продавца.
Продавцы контрабанды не несут ничего хорошего для страны в целом и должны исчезнуть.

Тут очень сложный и интересный вопрос, на самом деле.
Во-первых: налоги с этого товара уже уплачены по месту производства (и цена, соответственно, уже выше).
Во-вторых: для "технически сложных" устройств -- теряется гарантия, но падает и стоимость товара -- не все готовы платить за то, что (возможно) никогда не понадобится.
В третьих: все акцизы/пошлины на товары, не производимые локально (не имеющие аналогов) -- это, по факту, такие же "украденные из кармана деньги" -- но уже у конкретного покупателя.
_hunter
 
Повідомлень: 1217
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:34

  kmg написав:se64plus
А як на рахунок контрабанди для великих продавців, їм можна?
Взагалі-то оподаткування і ефективність роботи митниці це трохи різні питання.

Точно? А то что бюджет в Украине на 80% состоит из ввозного НДС!
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 148
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:43

Re: Більшість українців підтримують запровадження касових...

astatempo написав:
  kmg написав:se64plus
А як на рахунок контрабанди для великих продавців, їм можна?
Взагалі-то оподаткування і ефективність роботи митниці це трохи різні питання.

Точно? А то что бюджет в Украине на 80% состоит из ввозного НДС!


Прямо на 80 процентов бюджет состоит из ввозного НДС
Сказочников много стало
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13496
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3754 раз.
Подякували: 5537 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:49

  se64plus написав:
  freeze написав:Верно, главное правильно сформулировать вопрос, например так:
Согласны ли вы лично платить 100 грн в месяц из за неминуемого повышения цен в результате сокращения конкуренции в пользу сетей и крупного бизнеса ?
Народ у нас расчетливый, вряд ли поддержали бы.

Что вы подразумеваете под повышением цен? Отсутствие возможности покупать контрабандный товар?
То есть, по вашему мнению, ситуация, когда у покупателя есть выбор - купить заведомо контрабандный товар или официал - нормальна?
Открою тайну: эти условные 100 покупатель платит в любом случае. Т.к. неоплаченные налоги с контрабанды - это украденные из нашего кармана деньги.
Если вы не в курсе, почти у всех производителей розничная цена на товар фиксированная для всех магазинов.


Вы в принципе с кем разговариваете, сами с собой, что-то спрашиваете, сами на свой вопрос отвечаете, только тогда не надо меня цитировать в разговоре с самим собой.

Тайны мне не надо раскрывать, я еще в 1993 году был директором фирмы, занимающейся розничной торговлей, с тех пор из этого бизнеса не уходил.
Поэтому если вы где-то не в курсе, то могу просветить.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13496
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3754 раз.
Подякували: 5537 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 20:29

Re: Більшість українців підтримують запровадження касових...

  _hunter написав:Во-первых: налоги с этого товара уже уплачены по месту производства (и цена, соответственно, уже выше).

Это касается только товаров внутреннего производства.
  _hunter написав:Во-вторых: для "технически сложных" устройств -- теряется гарантия, но падает и стоимость товара -- не все готовы платить за то, что (возможно) никогда не понадобится.

Да, но есть одно несколько "но".
Не все задумываются о гарантии, для некоторых цена важнее, продавцы контрабаса дают всегда меньшую гарантию, что-то требовать от них нереально т.к. не дают ни чеков ни гарантиек, или дают подделки.
  _hunter написав:В третьих: все акцизы/пошлины на товары, не производимые локально (не имеющие аналогов) -- это, по факту, такие же "украденные из кармана деньги" -- но уже у конкретного покупателя.

Нет, любые налоги/сборы идут в бюджет, а это наши с вами деньги, которые должны вернуться нам обратно. Насчет того, что воруют из бюджета, - разумеется. Но, мы же строим цивилизованную страну, вроде как. Рано или поздно это прекратится.

  kmg написав:А як на рахунок контрабанди для великих продавців, їм можна?
Взагалі-то оподаткування і ефективність роботи митниці це трохи різні питання.

Не можна. Офіційні імпортери такими дрібницями не займаються. А великих продавців можна змусити працювати чесно, для того і вводиться кешбек. Так що, все в наших руках.
Але, якщо залишиться контрабанда, великі продавці навіть не зможуть конкурувати з продавцями контрабанди.

  freeze написав:Вы в принципе с кем разговариваете, сами с собой, что-то спрашиваете, сами на свой вопрос отвечаете, только тогда не надо меня цитировать в разговоре с самим собой.

Мне показались странным ваши слова, и я вступил с вами в дискуссию, всего-то.
  freeze написав:Тайны мне не надо раскрывать, я еще в 1993 году был директором фирмы, занимающейся розничной торговлей, с тех пор из этого бизнеса не уходил.
Поэтому если вы где-то не в курсе, то могу просветить.

Мне всегда казалось, что профессионалы своего дела должны объективно оценивать ситуацию, стараться развивать, по возможности, свою отрасль, делиться опытом, давать советы. А не заниматься популизмом (это я в целом, а не бросаю камень в вашу сторону).
Я сам в бизнесе почти 20 лет, что мне только не приходилось вникать.
Поэтому я и распинаюсь на форуме, очерняя текущую налоговую систему, в частности единый налог, который является одним из трех якорей экономики.
se64plus
 
Повідомлень: 115
З нами з: 11.01.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, скільки українців отримують зарплату «в...
R2 » Чет 14 лис, 2019 17:05
2 99
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 18:31
moveton
Опалення підключили в 92% будинків українців 1 ... 5, 6, 7
R2 » П'ят 08 лис, 2019 16:11
61 2728
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лис, 2019 16:31
_hunter
Ставлення українців до продовження мораторію (опитування)
R2 » Вів 12 лис, 2019 08:57
1 70
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2019 08:57
Sergius

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78630)
14.11.2019 21:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.