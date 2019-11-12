Більшість українців підтримують запровадження касових...

Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:42

Альо тем кто в гараже, по поводу контрабанды, ФЛП и сетей типа фокстрот...простой премер, телевищо самсунг 43 дюйма на нете +/- 9000, у фокса 15000. тот что на нете куплен в магазе в Словакии за 7000 и привезен на горбу (при чем абсолютно легально) сюда, тот что у фокса тот же словак но за 15000.

теперь стоит вопрос:

1. Почему в Словакии в магазе 7000 у нас 15000? (Ответ - у фокса аху..ная хотелка)

2. Вы готовы платить на 60% больше просто потому что у фокса аху..ная хотелка?

3. Если да... то вы часом не ЗеБобик?



Этот пример универсальный, и применим ко всему что завозится, от авто до носков.