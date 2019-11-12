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Більшість українців підтримують запровадження касових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лис, 2019 23:55
se64plus написав:
Что вы подразумеваете под повышением цен? Отсутствие возможности покупать контрабандный товар?
Вы манипулируете задавая вопрос.
С чего вы взяли что товар контрабандный? Может аппетиты разные. Или вы не знаете что такое Рекомендованные цены и какая маржа в этих ценах?
Мелких и средних сбивают для того чтобы не демпинговали и не мешали сбивать баблище с простых смертных. Разве нет?
Кушать хочется и хочется кушать очень вкусно и много. Правда? А тут кто то под ногами бегает и цены сбивает.
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p_a_l
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 09:42
Альо тем кто в гараже, по поводу контрабанды, ФЛП и сетей типа фокстрот...простой премер, телевищо самсунг 43 дюйма на нете +/- 9000, у фокса 15000. тот что на нете куплен в магазе в Словакии за 7000 и привезен на горбу (при чем абсолютно легально) сюда, тот что у фокса тот же словак но за 15000.
теперь стоит вопрос:
1. Почему в Словакии в магазе 7000 у нас 15000? (Ответ - у фокса аху..ная хотелка)
2. Вы готовы платить на 60% больше просто потому что у фокса аху..ная хотелка?
3. Если да... то вы часом не ЗеБобик?
Этот пример универсальный, и применим ко всему что завозится, от авто до носков.
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4vetal
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 10:37
На кой нужна эта хрень - дурдаток для оплаты налогов? 99,9% налогов платят те кто зарегистрирован как спд и даже когда налоги физлица, они платя за него как налоговые агенты. Если платить через дурдатки никаких подтверждений у оплачивающего не остается, полное анальное рабство у государства, которое фиксирует в своей базе податки и владельцев явно пропихивающих свои приматбанковские дурдатки. Кто хочет так платить заходит в кабинет налоговой и с со своей карты уже вчера может заплатить налоги с карты через портмоне, без всяких дурдатков.
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salvydas
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