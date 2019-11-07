«Київоблгаз» заявив про збитковість компанії і вважає, що тарифи на його послуг треба підвищити.
Дивися повний текст «Київоблгаз» пропонує підвищити тарифи (інфографіка).
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Додано: Чет 14 лис, 2019 12:27
«Київоблгаз» пропонує підвищити тарифи (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Київоблгаз» пропонує підвищити тарифи (інфографіка).
Додано: Чет 14 лис, 2019 12:27
они свои 10% от тарифа на газ и сейчас не отрабатывают + в течении года не выполняют не выполняют постанову НКРЕКП № 1498 от 23.11.2018...
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