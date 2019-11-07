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«Київоблгаз» пропонує
підвищити тарифи (інфографіка)

«Київоблгаз» пропонує підвищити тарифи (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:27

«Київоблгаз» пропонує підвищити тарифи (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
«Київоблгаз» заявив про збитковість компанії і вважає, що тарифи на його послуг треба підвищити.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:27

они свои 10% от тарифа на газ и сейчас не отрабатывают + в течении года не выполняют не выполняют постанову НКРЕКП № 1498 от 23.11.2018...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 15:53

а я предлагаю понизить тарифы.
"Киевоблгаз" у нас что регулятор?
blueiceua
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