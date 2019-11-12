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ГПУ передала до НАБУ справу стосовно кредитів "ПриватБанку"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 13:28
Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі 24 каналу заявив глава НАБУ Артем Ситник.
Дивися повний текст ГПУ передала до НАБУ справу стосовно кредитів \"ПриватБанку\"
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Додано: Чет 14 лис, 2019 13:28
і фокус знову на НБУ? а як на рахунок коломойського і деньголюбова?
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igorbuda52
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