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У Раді хочуть обкласти податками
соцмережі і стрімінгові...

У Раді хочуть обкласти податками соцмережі і стрімінгові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:45

У Раді хочуть обкласти податками соцмережі і стрімінгові...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив нардеп Олександр Ткаченко.

Дивися повний текст У Раді хочуть обкласти податками соцмережі і стрімінгові платформи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:45

цікаво, а шльондр з іноземних порносайтів ткаченко теж примусить реєструватися в україні? їм же ж з україни гроші платять, шоб вони подрючились перед камерою, а вони податків тут не платять, мать їх туди-сюди!!!

:)))))))
simpson_ukrainian
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