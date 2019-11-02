Про це заявив нардеп Олександр Ткаченко.
Дивися повний текст У Раді хочуть обкласти податками соцмережі і стрімінгові платформи.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 14:45
У Раді хочуть обкласти податками соцмережі і стрімінгові...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді хочуть обкласти податками соцмережі і стрімінгові платформи.
Додано: Чет 14 лис, 2019 14:45
цікаво, а шльондр з іноземних порносайтів ткаченко теж примусить реєструватися в україні? їм же ж з україни гроші платять, шоб вони подрючились перед камерою, а вони податків тут не платять, мать їх туди-сюди!!!
:)))))))
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