Про це заявив нардеп Олександр Ткаченко.
Дивися повний текст У Раді хочуть обкласти податками соцмережі і стрімінгові платформи.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 14:45
У Раді хочуть обкласти податками соцмережі і стрімінгові...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді хочуть обкласти податками соцмережі і стрімінгові платформи.
Додано: Чет 14 лис, 2019 14:45
цікаво, а шльондр з іноземних порносайтів ткаченко теж примусить реєструватися в україні? їм же ж з україни гроші платять, шоб вони подрючились перед камерою, а вони податків тут не платять, мать їх туди-сюди!!!
:)))))))
Додано: Чет 14 лис, 2019 15:26
simpson_ukrainian
А наші що, вже всі зареєструвались і підключили РРО до ФОПи? ))
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
Додано: Чет 14 лис, 2019 15:50
Положительное решение.
Правда, нужно не хотеть а взымать налоги.
А в то в украине получается что с 4100 грнплатят почти 20 % налогов, а те кто зарабатывает миллиарды и прочие facebook ничего не платят в бюджет. А это не есть правильно.
Додано: Чет 14 лис, 2019 16:26
дыбилы...пусть еще спросит куда идут податки Амазона, АлиЭкспресс и т.д.
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