RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Раді хочуть обкласти податками
соцмережі і стрімінгові...

У Раді хочуть обкласти податками соцмережі і стрімінгові...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:45

У Раді хочуть обкласти податками соцмережі і стрімінгові...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив нардеп Олександр Ткаченко.

Дивися повний текст У Раді хочуть обкласти податками соцмережі і стрімінгові платформи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91857
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 14:45

цікаво, а шльондр з іноземних порносайтів ткаченко теж примусить реєструватися в україні? їм же ж з україни гроші платять, шоб вони подрючились перед камерою, а вони податків тут не платять, мать їх туди-сюди!!!

:)))))))
simpson_ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 16.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 15:26

simpson_ukrainian
А наші що, вже всі зареєструвались і підключили РРО до ФОПи? ))
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
kmg
Аватар користувача
 
Повідомлень: 327
З нами з: 09.09.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 15:50

Положительное решение.
Правда, нужно не хотеть а взымать налоги.
А в то в украине получается что с 4100 грнплатят почти 20 % налогов, а те кто зарабатывает миллиарды и прочие facebook ничего не платят в бюджет. А это не есть правильно.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 703
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:26

дыбилы...пусть еще спросит куда идут податки Амазона, АлиЭкспресс и т.д.
MByte
 
Повідомлень: 874
З нами з: 07.02.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:08

MByte Коломойский ближе к теме ... и никто не знает куда он платит налоги. Особенно сейчас
mvi
 
Повідомлень: 5
З нами з: 07.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 18:17

Соцмережі, стріми. Понапридумували фігні. Якщо всі будуть там зависати, то хто ж тоді православний 1+1 дивитися буде?
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 479
З нами з: 24.05.09
Подякував: 143 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У метро Києва хочуть до кінця року встановити ще 173...
R2 » П'ят 08 лис, 2019 10:09
2 128
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лис, 2019 10:33
_hunter
У Раді пропонують заборонити продаж нових квартир до...
R2 » Вів 05 лис, 2019 09:21
3 231
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лис, 2019 19:23
AlPo
Заробітчан хочуть захистити від шахрайства посередників...
R2 » П'ят 01 лис, 2019 23:51
2 383
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 лис, 2019 03:12
NetSerpent

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78626)
14.11.2019 19:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.