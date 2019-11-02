У Раді хочуть обкласти податками соцмережі і стрімінгові...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лис, 2019 12:22
Покрашення, однозначно!!! А они сами платят налоги или как попередники?
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:32
всё по "схеме Прозорро"?
+3%
- Почему наоборот, не развивать конкурентоспособность этого "прозорро"(отдай 3%)
Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:57
если так рассуждать, то когда украинец поедет за границу и купит та кофе, то кофейня должн заплатить налоги в Украину так как потратили деньги заработанные в Украине. хотят вещать пусть открывают офис в Украине и это ООО будет платить налоги в Украине. если я поеду в другую страну и от туда буду смотреть фильм онлайн за деньги под своим аккаунтом, в какую страну должен сервис платить налоги в Украину или в ту из которой смотрят. или нужно смотреть историю происхождения этих денег. или я не правильно понял или пахнет бредом
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:11
Так они про это же и говорят -- "хотите предоставлять услуги на нашей територии -- открывайте у нас представительство". -- точно так же это уже сделали наши северные соседи и точно так же это хотят сделать в Европе -- "налог на Гугл".
Ничего нового "наши" тут не придумали -- подсмотрели вокруг...
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