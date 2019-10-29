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Ухвалено бюджет на 2020 рік: основні цифри
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лис, 2019 15:54
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України ухвалила Держбюджет на 2020 рік у другому читанні.
Дивися повний текст Ухвалено бюджет на 2020 рік: основні цифри
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Додано: Чет 14 лис, 2019 15:55
по пенсиям это провал...
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