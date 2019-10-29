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Ухвалено бюджет на
2020 рік: основні цифри

Ухвалено бюджет на 2020 рік: основні цифри
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 15:54

Ухвалено бюджет на 2020 рік: основні цифри

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України ухвалила Держбюджет на 2020 рік у другому читанні.

Дивися повний текст Ухвалено бюджет на 2020 рік: основні цифри.
R2
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по пенсиям это провал...
fishman
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:35

Андрій Смолій
12 хв. ·
Бюджет 2020 є бюджетом невиконаних обіцянок та відкатом країни назад.

Розбираємо по пунктах:

❎У бюджеті немає ні екномічного зростання, ні підвищення пенсій та зарплат, особливо вчителям. Немає тут і грошей на добудову гуртожитків для наших військових та нового харчування для армії.

❎Також це бюджет удару по місцевому самоврядуванню. Прямі втрати місцевих бюджетів від зменшення державної підтримки - 13.1 млрд. грн. На забезпезпечення освіти та охорони здоров‘я місцеві громади не доотримають - 78.6 млрд грн.

❎ Бюджет на оборону також недостатній. Рішенням РНБО від 25.05.2019 було виділити на оборону держави 368 млрд грн., проте бюджет на 2020 рік пропонує лише 245. Зарплати військовослужбовцям збільшаться всього на 9%. Порівняно зі зростанням в кілька разів минулих років це мізер, який з‘їсть інфляція.

❎ Прожитковий мінімум не змінюється. Підвищувати пенсії та провести індексацію Уряд не збирається.
❎ Зрізані гроші для Охматдита на відділення онкогематології на 160 мільйонів, що є злочином проти українців.

❎Програма сільської медицини все ж скорочується.

❎Субсидії також зменшаться на 7 млрд. Передбачаєьься масове звільнення держслужбовців, що спровокує безробіття. Звісно, роздутий держаапарат треба скорочувати, проте чи створені умови для майже 20 тисяч людей викинутих на вулиці?

Але є і гарні новини для держорганів:
✅ на 18.4 млн грн збільшено фінансування Державного управління справами при Офісі президента.
✅ на 272 млн грн збільшено фінансування на Верховний Суд, який скорочений вдвічі.
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