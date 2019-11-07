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Президент відреагував на
ухвалення законопроекту про...

Президент відреагував на ухвалення законопроекту про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 15:57

Президент відреагував на ухвалення законопроекту про...

Пропонуємо до обговорення:
Як він зазначив, депутати таким чином "скасували дійсно економічне рабство".

Дивися повний текст Президент відреагував на ухвалення законопроекту про ринок землі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 15:57

"Отреагировал" это если бы он был ни при чем, а так он прямо причастен и вовлечен в данное действие, мягко говоря. Другими словами - соучастник.
blueiceua
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