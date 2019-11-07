Як він зазначив, депутати таким чином "скасували дійсно економічне рабство".
Дивися повний текст Президент відреагував на ухвалення законопроекту про ринок землі.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 15:57
Президент відреагував на ухвалення законопроекту про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент відреагував на ухвалення законопроекту про ринок землі.
Додано: Чет 14 лис, 2019 15:57
"Отреагировал" это если бы он был ни при чем, а так он прямо причастен и вовлечен в данное действие, мягко говоря. Другими словами - соучастник.
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