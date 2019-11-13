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Ford може відродити ще одну свою легендарну модель (фото)
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Додано: Чет 14 лис, 2019 16:07
Пропонуємо до обговорення:
Ford розглядає можливість відродження моделі Ford Capri, що випускалася в 1968-1986 роках. Про це журналістам розповів Амко Лінартс, глава європейської дизайн-студії компанії Ford.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 16:08
ага і буде подібна ця "відроджена" модель на кусок обмилка, як і все решта сучасне барахло
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