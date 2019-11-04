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Mastercard та ПриватБанк
запустили платформу, що...

Mastercard та ПриватБанк запустили платформу, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:24

Mastercard та ПриватБанк запустили платформу, що...

Пропонуємо до обговорення:
Платформа працює з глобальними цифровими гаманцями (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay та ін.).

Дивися повний текст Mastercard та ПриватБанк запустили платформу, що дозволяє зберігати токени замість карткових даних.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:24

Только вот МЕГОГО, например - та еще дыра, трижды у меня списывали годовую оплату за месяц, я бы им дырки от бублика не доверил
MIK
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