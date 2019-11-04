Платформа працює з глобальними цифровими гаманцями (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay та ін.).
Дивися повний текст Mastercard та ПриватБанк запустили платформу, що дозволяє зберігати токени замість карткових даних.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 16:24
Mastercard та ПриватБанк запустили платформу, що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Mastercard та ПриватБанк запустили платформу, що дозволяє зберігати токени замість карткових даних.
Додано: Чет 14 лис, 2019 16:24
Только вот МЕГОГО, например - та еще дыра, трижды у меня списывали годовую оплату за месяц, я бы им дырки от бублика не доверил
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