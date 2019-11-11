Про це йдеться в "коментарі":https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/ НБУ в FACEBOOK
Дивися повний текст НБУ повідомив свою позицію щодо порушень при видачі стабкредиту «ВіЕйБі Банку».
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Додано: Чет 14 лис, 2019 16:34
НБУ повідомив свою позицію щодо порушень при видачі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ повідомив свою позицію щодо порушень при видачі стабкредиту «ВіЕйБі Банку».
Додано: Чет 14 лис, 2019 16:34
т.е. НБУ дальше защищает свое решение, что они выделили 1.2 млрд, а получили долги в виде 10,6 млрд, которых по факту нигде нет. с их стороны все хорошо :) человек получил свои 1.2. млрд. :)
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