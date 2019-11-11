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НБУ повідомив свою позицію
щодо порушень при видачі...

НБУ повідомив свою позицію щодо порушень при видачі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:34

НБУ повідомив свою позицію щодо порушень при видачі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в "коментарі":https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/ НБУ в FACEBOOK

Дивися повний текст НБУ повідомив свою позицію щодо порушень при видачі стабкредиту «ВіЕйБі Банку».
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 16:34

т.е. НБУ дальше защищает свое решение, что они выделили 1.2 млрд, а получили долги в виде 10,6 млрд, которых по факту нигде нет. с их стороны все хорошо :) человек получил свои 1.2. млрд. :)
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