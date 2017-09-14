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Стало відомо, скільки українців
отримують зарплату «в...

Стало відомо, скільки українців отримують зарплату «в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:05

Стало відомо, скільки українців отримують зарплату «в...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні 13% працівників отримували протягом останнього року зарплату «в конверті».

Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців отримують зарплату «в конверті» (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 17:05

Согласно результатам опроса, 85% опрошенных не хотят проблем в будущем, связанным с их ответом на опрос ...
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