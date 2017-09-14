В Україні 13% працівників отримували протягом останнього року зарплату «в конверті».
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців отримують зарплату «в конверті» (інфографіка).
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Додано: Чет 14 лис, 2019 17:05
Стало відомо, скільки українців отримують зарплату «в...
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Дивися повний текст Стало відомо, скільки українців отримують зарплату «в конверті» (інфографіка).
Додано: Чет 14 лис, 2019 17:05
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