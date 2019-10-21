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На жительку Буковини після викрадення мобільного номера...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лис, 2019 19:48
Пропонуємо до обговорення:
Жительку Чернівецької області щодня атакують колектори кредитних спілок. Відсотки ростуть щодня. Жінка розповіла, що стала жертвою шахраїв, які обманом дізналися персональні дані та у такий спосіб оформили кредити на її ім’я.
Дивися повний текст На жительку Буковини після викрадення мобільного номера оформили кредитів на 20 тис. грн
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Додано: Чет 14 лис, 2019 19:48
Хорошая новость. И светлана б*** поумнела, и кредитные союзы поумнеют.
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summacut
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Додано: Чет 14 лис, 2019 22:07
нервы потрепают но задолженность не снимут , то есть если на испуг не возьмут , то ничего получить со Светланы не смогут ...
Адвокаты (представления в судах ) создание исков и так далее не окупиться
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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yama
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