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На жительку Буковини після
викрадення мобільного номера...

На жительку Буковини після викрадення мобільного номера...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 19:48

На жительку Буковини після викрадення мобільного номера...

Пропонуємо до обговорення:
Жительку Чернівецької області щодня атакують колектори кредитних спілок. Відсотки ростуть щодня. Жінка розповіла, що стала жертвою шахраїв, які обманом дізналися персональні дані та у такий спосіб оформили кредити на її ім’я.

Дивися повний текст На жительку Буковини після викрадення мобільного номера оформили кредитів на 20 тис. грн.
R2
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Хорошая новость. И светлана б*** поумнела, и кредитные союзы поумнеют.
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:07

Re: На жительку Буковини після викрадення мобільного номера.

нервы потрепают но задолженность не снимут , то есть если на испуг не возьмут , то ничего получить со Светланы не смогут ...
Адвокаты (представления в судах ) создание исков и так далее не окупиться
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 00:12

Украли номер, понятно. Залезли в Приват 24, то же понятно. Но на каком основании и против каких документов кредитные союзы выдали кредиты мне не понятно. Или сейчас кредиты выдают по предъявлению мобильного номера ? Кредиты не беру, посему как бы не в теме.
Igorten
 
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