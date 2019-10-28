Ретроспективний перегляд "зеленого" тарифу, ініційований головою Комітету ВР з питань енергетики, зіпсує репутацію України в очах іноземних інвесторів.
Дивися повний текст Перегляд \"зеленого\" тарифу зіпсує репутацію України - ЄБРР.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 21:20
Перегляд "зеленого" тарифу зіпсує репутацію України - ЄБРР
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Дивися повний текст Перегляд \"зеленого\" тарифу зіпсує репутацію України - ЄБРР.
Додано: Чет 14 лис, 2019 21:20
Каждый гигаватт зелёной энергетики построенной сегодня - это один миллиард инвестиций сей год, это один процент ВВП плюс в этот год.
Но уже в следующем году каждый гигаватт, - это сто пядесят миллионов бремени на энергорынок, десять лет по сто пятдесят.
Инвестиции под 15% годовых в валюте.
Питнатцать процентов, Карл!
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