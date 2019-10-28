Додано: Чет 14 лис, 2019 22:13

tatarinov09101985 написав: Каждый гигаватт зелёной энергетики построенной сегодня - это один миллиард инвестиций сей год, это один процент ВВП плюс в этот год.

Но уже в следующем году каждый гигаватт, - это сто пядесят миллионов бремени на энергорынок, десять лет по сто пятдесят.

Инвестиции под 15% годовых в валюте.

Питнатцать процентов, Карл! Каждый гигаватт зелёной энергетики построенной сегодня - это один миллиард инвестиций сей год, это один процент ВВП плюс в этот год.Но уже в следующем году каждый гигаватт, - это сто пядесят миллионов бремени на энергорынок, десять лет по сто пятдесят.Инвестиции под 15% годовых в валюте.Питнатцать процентов, Карл!

проще надо быть и к вам потянуться люди. Ничего не понял Вечером в конце рабочего дня надо писать более простыми поянтиями последовательно не выкидывая целые формулы из расчета.15% годовых в валюте это ничто по сравнению с 30% годовых в валюте с учетом скачков курса при покупке ОВГЗ Украины.А Панельки это хоть и маааленькое, но хоть какое-то подспорье к эенргонезависимости , это и рабочие места и оплата труда строителей и кучи компаний посредников ... вы представляете сколько расходов на стройку идет ? на логистику на материалы на труд рабочих по установке ...Сколько сейчас фирм занимается "зеленой энергетикой " - и всем хватает все они с этого живут ! А раз их много значит пользуется спросом ... Знаете сколько бабла стоит построить такую электростанцию ? пусть и солнечную ? Да угольный\газовый котел не нужен, но вся остальная часть тоже ого-го сколько стоит и линию подведи и так далее ... все как у любой обычной электростанции