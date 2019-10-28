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Перегляд "зеленого" тарифу
зіпсує репутацію України - ЄБРР

Перегляд "зеленого" тарифу зіпсує репутацію України - ЄБРР
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 21:20

Перегляд "зеленого" тарифу зіпсує репутацію України - ЄБРР

Пропонуємо до обговорення:
Ретроспективний перегляд "зеленого" тарифу, ініційований головою Комітету ВР з питань енергетики, зіпсує репутацію України в очах іноземних інвесторів.

Дивися повний текст Перегляд \"зеленого\" тарифу зіпсує репутацію України - ЄБРР.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 21:20

Каждый гигаватт зелёной энергетики построенной сегодня - это один миллиард инвестиций сей год, это один процент ВВП плюс в этот год.
Но уже в следующем году каждый гигаватт, - это сто пядесят миллионов бремени на энергорынок, десять лет по сто пятдесят.
Инвестиции под 15% годовых в валюте.
Питнатцать процентов, Карл!
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:07

Re: Перегляд

Интересно, о каком ретроспективном изменении говорит чувак? Насколько я читал словарь, ретроспективное - это задним числом. Такого и не надо. Достаточно просто сказать, что со следующего года никаких зелёных тарифов нет и цена устанавливается рынком без всякой власти и законодательства. Неужели "инвесторы" называют борьбой с ними какие-то более кардинальные меры?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 22:13

  tatarinov09101985 написав:Каждый гигаватт зелёной энергетики построенной сегодня - это один миллиард инвестиций сей год, это один процент ВВП плюс в этот год.
Но уже в следующем году каждый гигаватт, - это сто пядесят миллионов бремени на энергорынок, десять лет по сто пятдесят.
Инвестиции под 15% годовых в валюте.
Питнатцать процентов, Карл!

проще надо быть и к вам потянуться люди. Ничего не понял Вечером в конце рабочего дня надо писать более простыми поянтиями последовательно не выкидывая целые формулы из расчета.
15% годовых в валюте это ничто по сравнению с 30% годовых в валюте с учетом скачков курса при покупке ОВГЗ Украины.
А Панельки это хоть и маааленькое, но хоть какое-то подспорье к эенргонезависимости , это и рабочие места и оплата труда строителей и кучи компаний посредников ... вы представляете сколько расходов на стройку идет ? на логистику на материалы на труд рабочих по установке ...
Сколько сейчас фирм занимается "зеленой энергетикой " - и всем хватает все они с этого живут ! А раз их много значит пользуется спросом ... Знаете сколько бабла стоит построить такую электростанцию ? пусть и солнечную ? Да угольный\газовый котел не нужен, но вся остальная часть тоже ого-го сколько стоит и линию подведи и так далее ... все как у любой обычной электростанции
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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