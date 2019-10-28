Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:01

yama написав: А Панельки это хоть и маааленькое, но хоть какое-то подспорье к эенргонезависимости А Панельки это хоть и маааленькое, но хоть какое-то подспорье к эенргонезависимости

а что разве в таких ЭС используют аккумуляторы? Нет? Какое же это тогда подспорье, когда в пиковые нагрузки (утром и вечером) эти СЭС - выдают свой минимум мощности? А если учесть что солнечных дней в году в нашей местности только 70%, то и вообще получается что тогда когда энергия больше всего нужна (в осенне-зимний период) они как раз её и не выдают. Оно пока работают АЭС то можно и в бирюльки поиграть, но ИМХО лучше бы все эти усилия и средства направили на возведение новых атомных блоков. Т.к. еще лет 8 и тогда население прозреет от цены на электричество от "зеленки". А если уж решили "озелениться", то пускай тогда продают свою энергию как все, а народ уже сам выберет что ему нужно - или дорогая, но солнечная или дешевая, но атомная. А то только разговоры о "рынке", а на самом деле рынком и не пахнет.