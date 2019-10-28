Ретроспективний перегляд "зеленого" тарифу, ініційований головою Комітету ВР з питань енергетики, зіпсує репутацію України в очах іноземних інвесторів.
Дивися повний текст Перегляд \"зеленого\" тарифу зіпсує репутацію України - ЄБРР.
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Додано: Чет 14 лис, 2019 21:20
Перегляд "зеленого" тарифу зіпсує репутацію України - ЄБРР
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перегляд \"зеленого\" тарифу зіпсує репутацію України - ЄБРР.
Додано: Чет 14 лис, 2019 21:20
Каждый гигаватт зелёной энергетики построенной сегодня - это один миллиард инвестиций сей год, это один процент ВВП плюс в этот год.
Но уже в следующем году каждый гигаватт, - это сто пядесят миллионов бремени на энергорынок, десять лет по сто пятдесят.
Инвестиции под 15% годовых в валюте.
Питнатцать процентов, Карл!
Додано: Чет 14 лис, 2019 22:07
Re: Перегляд
Интересно, о каком ретроспективном изменении говорит чувак? Насколько я читал словарь, ретроспективное - это задним числом. Такого и не надо. Достаточно просто сказать, что со следующего года никаких зелёных тарифов нет и цена устанавливается рынком без всякой власти и законодательства. Неужели "инвесторы" называют борьбой с ними какие-то более кардинальные меры?
Додано: Чет 14 лис, 2019 22:13
проще надо быть и к вам потянуться люди. Ничего не понял Вечером в конце рабочего дня надо писать более простыми поянтиями последовательно не выкидывая целые формулы из расчета.
15% годовых в валюте это ничто по сравнению с 30% годовых в валюте с учетом скачков курса при покупке ОВГЗ Украины.
А Панельки это хоть и маааленькое, но хоть какое-то подспорье к эенргонезависимости , это и рабочие места и оплата труда строителей и кучи компаний посредников ... вы представляете сколько расходов на стройку идет ? на логистику на материалы на труд рабочих по установке ...
Сколько сейчас фирм занимается "зеленой энергетикой " - и всем хватает все они с этого живут ! А раз их много значит пользуется спросом ... Знаете сколько бабла стоит построить такую электростанцию ? пусть и солнечную ? Да угольный\газовый котел не нужен, но вся остальная часть тоже ого-го сколько стоит и линию подведи и так далее ... все как у любой обычной электростанции
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Чет 14 лис, 2019 22:37
В том и дело, что прибыль имеют с зелёных тарифов ограниченный круг людей, много иностранцев, а платят за этот праздник - все украинцы .
Додано: П'ят 15 лис, 2019 07:08
Чего это Матео Патроне так разволновался? Неужели сам вложился в зелёную энергетику Украины, чтобы присосаться к соответствующему тарифу?
Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:01
Re: Перегляд
а что разве в таких ЭС используют аккумуляторы? Нет? Какое же это тогда подспорье, когда в пиковые нагрузки (утром и вечером) эти СЭС - выдают свой минимум мощности? А если учесть что солнечных дней в году в нашей местности только 70%, то и вообще получается что тогда когда энергия больше всего нужна (в осенне-зимний период) они как раз её и не выдают. Оно пока работают АЭС то можно и в бирюльки поиграть, но ИМХО лучше бы все эти усилия и средства направили на возведение новых атомных блоков. Т.к. еще лет 8 и тогда население прозреет от цены на электричество от "зеленки". А если уж решили "озелениться", то пускай тогда продают свою энергию как все, а народ уже сам выберет что ему нужно - или дорогая, но солнечная или дешевая, но атомная. А то только разговоры о "рынке", а на самом деле рынком и не пахнет.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: П'ят 15 лис, 2019 11:14
Re: Перегляд
Ретроспективно - це з приводу договорів на гарантованих 10 років по діючому на момент тарифу ... Бо зараз окупність сонячної станції - років 6 . А далі чистий прибуток . Ще 4 роки .
А в світі :
Поступово підвищується ефективність і знижується вартість “зелених” технологій. Наприклад, в США вже в 2014 р був досягнутий важливий показник в енергетиці: за вартістю 1 кВт сонячної і вітряної енергії зрівнявся з 1 кВт електроенергії, виробленої традиційним способом.
Ще в минулому році в Україні були оприлюднені порівняльні дані за вартістю споруди традиційних та альтернативних електроенергетичних потужностей. Так ось, вартість будівництва блоку АЕС в рази перевищує вартість споруди об’єктів “зеленої” енергетики: в 4,4 рази – вітрової, в 2 рази – біо- і в 5 раз-сонячної.
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