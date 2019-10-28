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Перегляд "зеленого" тарифу
зіпсує репутацію України - ЄБРР

Перегляд "зеленого" тарифу зіпсує репутацію України - ЄБРР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:23

  Kudrjavuy написав:- Не валить свой рынок российской электроэнергией, а давать возможность всоим поставщикам генерировать.

Пусть генерируют и продают, по цене, к примеру, по которой покупают у РФ. СлабО?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:27

  Волгарь написав:15 Гвт


13,8. Но в целом верно.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлень: 1582
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:57

  Puente написав:Ще в минулому році в Україні були оприлюднені порівняльні дані за вартістю споруди традиційних та альтернативних електроенергетичних потужностей. Так ось, вартість будівництва блоку АЕС в рази перевищує вартість споруди об’єктів “зеленої” енергетики: в 4,4 рази – вітрової, в 2 рази – біо- і в 5 раз-сонячної.

"В разы" это во сколько?
Просто пример Enel Green Power North America электростанция Aurora стоимость 290млн за 150МВт итого пусть 2тыс за квт
АЭС от Кореи предлагаются по 3-3.5тыс (про других промолчим). Вот только есть некая разница - КИУМ у АЭС 90% а для фотовольтаики - в самых солнечных частях планеты и 20% не получается. Вот и получается что вертеть цифрами составители таких отчетов любят, а факты получаются совсем другие.
И всё это отбросив нестабильность, неработоспособность в пиковые часы (утро, вечер) которая так или иначе предполагает что к 2тыс за квт ФЭУ по факту нужно строить еще тепловой блок такой же (а вернее большей из-за пиков) мощности.
А так конечно всё круто - повесить зеленую энергетику на шею остальной, засубсидировать до неприличая и потом репорты составлять. :mrgreen:
Если всё так уже так хорошо, почему бы не отпустить её на вольные хлеба, чего там ЕБРР беспокоится
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
vasiliybaybuz
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