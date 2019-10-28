Пусть генерируют и продают, по цене, к примеру, по которой покупают у РФ. СлабО?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:23
Пусть генерируют и продают, по цене, к примеру, по которой покупают у РФ. СлабО?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:27
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:57
"В разы" это во сколько?
Просто пример Enel Green Power North America электростанция Aurora стоимость 290млн за 150МВт итого пусть 2тыс за квт
АЭС от Кореи предлагаются по 3-3.5тыс (про других промолчим). Вот только есть некая разница - КИУМ у АЭС 90% а для фотовольтаики - в самых солнечных частях планеты и 20% не получается. Вот и получается что вертеть цифрами составители таких отчетов любят, а факты получаются совсем другие.
И всё это отбросив нестабильность, неработоспособность в пиковые часы (утро, вечер) которая так или иначе предполагает что к 2тыс за квт ФЭУ по факту нужно строить еще тепловой блок такой же (а вернее большей из-за пиков) мощности.
А так конечно всё круто - повесить зеленую энергетику на шею остальной, засубсидировать до неприличая и потом репорты составлять.
Если всё так уже так хорошо, почему бы не отпустить её на вольные хлеба, чего там ЕБРР беспокоится
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
|