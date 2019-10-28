Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:57

Puente написав: Ще в минулому році в Україні були оприлюднені порівняльні дані за вартістю споруди традиційних та альтернативних електроенергетичних потужностей. Так ось, вартість будівництва блоку АЕС в рази перевищує вартість споруди об’єктів “зеленої” енергетики: в 4,4 рази – вітрової, в 2 рази – біо- і в 5 раз-сонячної. Ще в минулому році в Україні були оприлюднені порівняльні дані за вартістю споруди традиційних та альтернативних електроенергетичних потужностей. Так ось, вартість будівництва блоку АЕС в рази перевищує вартість споруди об’єктів “зеленої” енергетики: в 4,4 рази – вітрової, в 2 рази – біо- і в 5 раз-сонячної.

"В разы" это во сколько?Просто пример Enel Green Power North America электростанция Aurora стоимость 290млн за 150МВт итого пусть 2тыс за квтАЭС от Кореи предлагаются по 3-3.5тыс (про других промолчим). Вот только есть некая разница - КИУМ у АЭС 90% а для фотовольтаики - в самых солнечных частях планеты и 20% не получается. Вот и получается что вертеть цифрами составители таких отчетов любят, а факты получаются совсем другие.И всё это отбросив нестабильность, неработоспособность в пиковые часы (утро, вечер) которая так или иначе предполагает что к 2тыс за квт ФЭУ по факту нужно строить еще тепловой блок такой же (а вернее большей из-за пиков) мощности.А так конечно всё круто - повесить зеленую энергетику на шею остальной, засубсидировать до неприличая и потом репорты составлять.Если всё так уже так хорошо, почему бы не отпустить её на вольные хлеба, чего там ЕБРР беспокоится