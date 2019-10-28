Пусть генерируют и продают, по цене, к примеру, по которой покупают у РФ. СлабО?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:23
Пусть генерируют и продают, по цене, к примеру, по которой покупают у РФ. СлабО?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:27
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:57
del
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
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