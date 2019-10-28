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Перегляд "зеленого" тарифу
зіпсує репутацію України - ЄБРР

Перегляд "зеленого" тарифу зіпсує репутацію України - ЄБРР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:23

  Kudrjavuy написав:- Не валить свой рынок российской электроэнергией, а давать возможность всоим поставщикам генерировать.

Пусть генерируют и продают, по цене, к примеру, по которой покупают у РФ. СлабО?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:27

  Волгарь написав:15 Гвт


13,8. Но в целом верно.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:57

  Puente написав:Ще в минулому році в Україні були оприлюднені порівняльні дані за вартістю споруди традиційних та альтернативних електроенергетичних потужностей. Так ось, вартість будівництва блоку АЕС в рази перевищує вартість споруди об’єктів “зеленої” енергетики: в 4,4 рази – вітрової, в 2 рази – біо- і в 5 раз-сонячної.

А "В разы" это во сколько на примерах? Или так только на бумаге?
Просто пример Enel Green Power North America электростанция Aurora стоимость 290млн за 150МВт итого пусть 2тыс за квт
АЭС от Кореи предлагаются по 3-3.5тыс (про других промолчим). Вот только есть некая разница - КИУМ у АЭС 90% а для фотовольтаики - в самых солнечных частях планеты и 20% не получается. Вот и получается что вертеть цифрами составители таких отчетов любят, а факты получаются совсем другие.
И всё это отбросив нестабильность, неработоспособность в пиковые часы (утро, вечер) которая так или иначе предполагает что к 2тыс за квт ФЭУ по факту нужно строить еще тепловой блок такой же (а вернее большей из-за пиков) мощности.
А так конечно всё круто - повесить зеленую энергетику на шею остальной, засубсидировать до неприличая и потом репорты составлять. :mrgreen:
Если всё так уже так хорошо, почему бы не отпустить её на вольные хлеба, чего там ЕБРР беспокоится
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
vasiliybaybuz
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:53

  Волгарь написав:
  Kudrjavuy написав:Выход один:
Не валить гривну, а повышать её, до фактической стоимости.
- Не валить свой рынок российской электроэнергией, а давать возможность всоим поставщикам генерировать.
- создавать "рыночные условия" приемлемые для своих производителей.
- НЕ ликвидировать промышленность - основного потребителя, а развивать её.

Здравые мысли, но...Если отбросить глупости зеленого тарифа, источники которого работают 1000 часов в год (АЭС 6000+, ТЭС 6000 часов в год), то окажется, что 50+% энергии в стране генерируют 15 Гвт мощностей АЭС.
Которые ВСЕ будут выведены из эксплуатации после 2030-го года. И энергию ПРИДЕТСЯ ИМПОРТИРОВАТЬ (потому что 100 млрд. долларов на замену АЭС у Украины нет и не будет). И это будет проблемой масштабнее газового транзита.

Вероятно Вы не "просекли", что к этому времени той-же промышленностью будет создано целый ветропарк восстанавливаемой электроэнергии.
Ремонтная база, потребление, ...
- Переход на иные методы генерации.
- Вот здесь как раз Вопрос к давлению из-вне по продаже(уничтожению) Харьковского Турбоатома.
- Как раз избыток зелёной энергии на экспорт.
- По факту населению электроэнергии сейчас не хватает. Под шумок (поломок) возобновились веерные отключения.
- Хотя мощностей для генерации электроэнергии в 2 раза больше потребления.
- Ликвидирована промышленность.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:30

Зелёная энергетика - это развод для ...незнающих. В нашем географическом регионе это экономически нецелесообразная затея.
Кто лоббирует зелёную энергетику просто хотят украсть побольше денег из наших с вами карманов (из бюджета).
Самая дешёвое и безопасное электричество в Мире на конец 2019 года производится Атомными станциями. Себестоимость на порядок дешевле любого другого типа добычи электроэнергии. "Зелёнка" не круглосуточно добывается, и из-за скачков затраты на уравнивание в сети путем вкл/выкл ТЭЦ стоит дороже, чем полученное зелёное электричество.
hazanovich_alexey
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