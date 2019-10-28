Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:57

Puente написав: Ще в минулому році в Україні були оприлюднені порівняльні дані за вартістю споруди традиційних та альтернативних електроенергетичних потужностей. Так ось, вартість будівництва блоку АЕС в рази перевищує вартість споруди об’єктів “зеленої” енергетики: в 4,4 рази – вітрової, в 2 рази – біо- і в 5 раз-сонячної. Ще в минулому році в Україні були оприлюднені порівняльні дані за вартістю споруди традиційних та альтернативних електроенергетичних потужностей. Так ось, вартість будівництва блоку АЕС в рази перевищує вартість споруди об’єктів “зеленої” енергетики: в 4,4 рази – вітрової, в 2 рази – біо- і в 5 раз-сонячної.

А "В разы" это во сколько на примерах? Или так только на бумаге?Просто пример Enel Green Power North America электростанция Aurora стоимость 290млн за 150МВт итого пусть 2тыс за квтАЭС от Кореи предлагаются по 3-3.5тыс (про других промолчим). Вот только есть некая разница - КИУМ у АЭС 90% а для фотовольтаики - в самых солнечных частях планеты и 20% не получается. Вот и получается что вертеть цифрами составители таких отчетов любят, а факты получаются совсем другие.И всё это отбросив нестабильность, неработоспособность в пиковые часы (утро, вечер) которая так или иначе предполагает что к 2тыс за квт ФЭУ по факту нужно строить еще тепловой блок такой же (а вернее большей из-за пиков) мощности.А так конечно всё круто - повесить зеленую энергетику на шею остальной, засубсидировать до неприличая и потом репорты составлять.Если всё так уже так хорошо, почему бы не отпустить её на вольные хлеба, чего там ЕБРР беспокоится