Пусть генерируют и продают, по цене, к примеру, по которой покупают у РФ. СлабО?
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:23
Пусть генерируют и продают, по цене, к примеру, по которой покупают у РФ. СлабО?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:27
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: П'ят 15 лис, 2019 14:57
А "В разы" это во сколько на примерах? Или так только на бумаге?
Просто пример Enel Green Power North America электростанция Aurora стоимость 290млн за 150МВт итого пусть 2тыс за квт
АЭС от Кореи предлагаются по 3-3.5тыс (про других промолчим). Вот только есть некая разница - КИУМ у АЭС 90% а для фотовольтаики - в самых солнечных частях планеты и 20% не получается. Вот и получается что вертеть цифрами составители таких отчетов любят, а факты получаются совсем другие.
И всё это отбросив нестабильность, неработоспособность в пиковые часы (утро, вечер) которая так или иначе предполагает что к 2тыс за квт ФЭУ по факту нужно строить еще тепловой блок такой же (а вернее большей из-за пиков) мощности.
А так конечно всё круто - повесить зеленую энергетику на шею остальной, засубсидировать до неприличая и потом репорты составлять.
Если всё так уже так хорошо, почему бы не отпустить её на вольные хлеба, чего там ЕБРР беспокоится
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:53
Вероятно Вы не "просекли", что к этому времени той-же промышленностью будет создано целый ветропарк восстанавливаемой электроэнергии.
Ремонтная база, потребление, ...
- Переход на иные методы генерации.
- Вот здесь как раз Вопрос к давлению из-вне по продаже(уничтожению) Харьковского Турбоатома.
- Как раз избыток зелёной энергии на экспорт.
- По факту населению электроэнергии сейчас не хватает. Под шумок (поломок) возобновились веерные отключения.
- Хотя мощностей для генерации электроэнергии в 2 раза больше потребления.
- Ликвидирована промышленность.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:30
Зелёная энергетика - это развод для ...незнающих. В нашем географическом регионе это экономически нецелесообразная затея.
Кто лоббирует зелёную энергетику просто хотят украсть побольше денег из наших с вами карманов (из бюджета).
Самая дешёвое и безопасное электричество в Мире на конец 2019 года производится Атомными станциями. Себестоимость на порядок дешевле любого другого типа добычи электроэнергии. "Зелёнка" не круглосуточно добывается, и из-за скачков затраты на уравнивание в сети путем вкл/выкл ТЭЦ стоит дороже, чем полученное зелёное электричество.
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