|
|
|
Кросовери Toyota RAV4 продавали «не з тими» колесами
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лис, 2019 23:02
Пропонуємо до обговорення:
В Австралії компанія Toyota припинила продажі компактних кросоверів Toyota RAV4, так як їх продавали з неправильними колесами. За чийсь помилку на заводі вони отримали 18-дюймові, а не 19-дюймові колісні диски.
Дивися повний текст Кросовери Toyota RAV4 продавали «не з тими» колесами
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91860
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 14 лис, 2019 23:02
у меня тоже значит неправильные
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20465
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лис, 2019 23:10
Оранжевый-хит сезона
Это касается машин, которые продавались в Австралии...
-
Anadonta
-
-
- Повідомлень: 614
- З нами з: 25.11.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6
|460
|
|
|1
|149
|
|
|3
|291
|
Сер 10 лип, 2019 16:55
yama
|