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Кросовери Toyota RAV4
продавали «не з тими» колесами

Кросовери Toyota RAV4 продавали «не з тими» колесами
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 23:02

Кросовери Toyota RAV4 продавали «не з тими» колесами

Пропонуємо до обговорення:
В Австралії компанія Toyota припинила продажі компактних кросоверів Toyota RAV4, так як їх продавали з неправильними колесами. За чийсь помилку на заводі вони отримали 18-дюймові, а не 19-дюймові колісні диски.

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R2
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у меня тоже значит неправильные
Оранжевый-хит сезона
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Оранжевый-хит сезона

Это касается машин, которые продавались в Австралии...
Anadonta
 
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