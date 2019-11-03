Про це міністр розвитку економіки і сільського господарства Тимофій Милованов написав на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Милованов: за три роки сільськогосподарських держземель поменшало на 10%.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 00:20
Милованов: за три роки сільськогосподарських держземель...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Милованов: за три роки сільськогосподарських держземель поменшало на 10%.
Додано: П'ят 15 лис, 2019 00:20
Министру бы то ли экономическую географию поучить, то ли выйти из кабинета посмотреть насколько действительно бедны наши селяне. Для примера возьмём такую, не вошедшую в список шести, страну, как Бурунди:
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• ВВП на душу населения (это за год, если кто не знает): $309,87
• ИЧР: 0,417
• Инфляция (2018): 1,238%
• Индекс восприятия коррупции: 22 (157/180)
Республика Бурунди расположена на берегу Танганьика – самого длинного озера в мире. Частые межэтнические конфликты препятствовали развитию и немного утихли лишь в XXI веке благодаря международному присутствию. В стране есть крупные запасы полезных ископаемых, но некоторые из них не добываются, например, платина. Большая часть населения живёт за чертой бедности.
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У нас реально селяне беднее живут?
Додано: П'ят 15 лис, 2019 00:49
Спасибо косюку что в миску супа добавляет хоть немного мяса крипакам. Слава нашим лендлордам.
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