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Милованов: за три роки
сільськогосподарських держземель...

Милованов: за три роки сільськогосподарських держземель...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 00:20

Милованов: за три роки сільськогосподарських держземель...

Пропонуємо до обговорення:
Про це міністр розвитку економіки і сільського господарства Тимофій Милованов написав на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Милованов: за три роки сільськогосподарських держземель поменшало на 10%.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 00:20

Министру бы то ли экономическую географию поучить, то ли выйти из кабинета посмотреть насколько действительно бедны наши селяне. Для примера возьмём такую, не вошедшую в список шести, страну, как Бурунди:
========================
• ВВП на душу населения (это за год, если кто не знает): $309,87
• ИЧР: 0,417
• Инфляция (2018): 1,238%
• Индекс восприятия коррупции: 22 (157/180)

Республика Бурунди расположена на берегу Танганьика – самого длинного озера в мире. Частые межэтнические конфликты препятствовали развитию и немного утихли лишь в XXI веке благодаря международному присутствию. В стране есть крупные запасы полезных ископаемых, но некоторые из них не добываются, например, платина. Большая часть населения живёт за чертой бедности.
========================
У нас реально селяне беднее живут?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 00:49

  moveton написав:Министру бы то ли экономическую географию поучить, то ли выйти из кабинета посмотреть насколько действительно бедны наши селяне. Для примера возьмём такую, не вошедшую в список шести, страну, как Бурунди:
========================
• ВВП на душу населения (это за год, если кто не знает): $309,87
• ИЧР: 0,417
• Инфляция (2018): 1,238%
• Индекс восприятия коррупции: 22 (157/180)

Республика Бурунди расположена на берегу Танганьика – самого длинного озера в мире. Частые межэтнические конфликты препятствовали развитию и немного утихли лишь в XXI веке благодаря международному присутствию. В стране есть крупные запасы полезных ископаемых, но некоторые из них не добываются, например, платина. Большая часть населения живёт за чертой бедности.
========================
У нас реально селяне беднее живут?


Спасибо косюку что в миску супа добавляет хоть немного мяса крипакам. Слава нашим лендлордам.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:48

Рошен проверьте. Где то ж сахар нужно сажать?!
astatempo
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